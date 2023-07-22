السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان العلمين.. "تذكرتي" تفتح باب الحجز لحفل نانسي عجرم (فيديو)

نانسي عجرم
نانسي عجرم

أعلنت شركة “تذكرتي”، عن فتح باب حجز التذاكر لحفل الفنانين نانسي عجرم وراغب علامة، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، 28 يوليو 2023، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً كبيراً بالآلاف، وذلك بعد الحضور الضخم في افتتاح المهرجان مساء الجمعة، في حفل الفنان تامر حسني، والذي تصدر التريند خلال الأيام الماضية.

 

ومن المقرر أن تغني نانسي عجرم باقة كبيرة من أحدث أغانيها، التي يحبها الجمهور المصري، كما يقدم الفنان راغب علامة مجموعة مميزة من أغنياته التي تحظى بقبول كبير لدى كثير من المصريين.

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