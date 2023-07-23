الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 23 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

من الموضوعات التي تثير الاهتمام هو البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 23 يوليو 2023 في البنوك المصرية
 

ننشر في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 23 يوليو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 

8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 
 8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع

  

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
  8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد  في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

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أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 22-7-2023

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يورو 
34.5927 جنيه للشراء 
34.7100 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى 
39.8236 جنيه للشراء 
39.9603 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
35.9174 جنيه للشراء 
36.0463 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
22.0365 جنيه للشراء 
22.1069 جنيه للبيع 

ريال سعودى
8.2215 جنيه للشراء 
8.2481 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.5159 جنيه للشراء 
100.8954 جنيه للبيع 

درهم اماراتى 
8.3966 جنيه للشراء 
8.4235 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.2730 جنيه للشراء 
4.2868 جنيه للبيع 

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