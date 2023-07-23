سعر الريال السعودى اليوم الأحد 23 يوليو 2023 فى البنوك المصرية
من الموضوعات التي تثير الاهتمام هو البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 23 يوليو 2023 في البنوك المصرية
ننشر في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 23 يوليو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري
8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 23 يوليو 2023
يورو
34.5927 جنيه للشراء
34.7100 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
39.8236 جنيه للشراء
39.9603 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.9174 جنيه للشراء
36.0463 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.0365 جنيه للشراء
22.1069 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2215 جنيه للشراء
8.2481 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.5159 جنيه للشراء
100.8954 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3966 جنيه للشراء
8.4235 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2730 جنيه للشراء
4.2868 جنيه للبيع
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