سعر الريال السعودى اليوم الأحد 23 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

من الموضوعات التي تثير الاهتمام هو البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الريال السعودي اليوم الأحد 23 يوليو 2023 في البنوك المصرية



ننشر في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 23 يوليو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 23 يوليو 2023



يورو

34.5927 جنيه للشراء

34.7100 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

39.8236 جنيه للشراء

39.9603 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.9174 جنيه للشراء

36.0463 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.0365 جنيه للشراء

22.1069 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2215 جنيه للشراء

8.2481 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.5159 جنيه للشراء

100.8954 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3966 جنيه للشراء

8.4235 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2730 جنيه للشراء

4.2868 جنيه للبيع



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