التفاصيل الكاملة لمصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار فى أبو صوير بالإسماعيلية (صور)

لقي شخصان مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار انهالت عليهما الحفرة بإحدى المزارع فى أبوصوير بالإسماعيلية وبالعرض على المحافظ اللواء شريف بشارة، أمر باتخاذ الإجراءات العاجلة من جميع الجهات مقدمة خدمات الطوارئ والإنقاذ بسرعة استخراجهم وقد تم استخراج الجثتين بمعرفة قوات الإنقاذ البرى التابعة لإدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية.

تلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إخطارا بسقوط شخصين داخل حفرة أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بمزرعة بجوار محور ٣٠ يونيو - دائرة مركز أبوصوير.. ملك "ف.ع. س" ٤٨ عاما صاحب معلف مواشى وإنتاج ألبان مقيم بدائرة مركز أبوصوير.





انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وعدد (٣) سيارات إسعاف وعربات إنقاذ الحماية المدنية وفريق رصد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لنقل الصورة لمتخذ القرار لتقديم الدعم الفورى أثناء العمل وقد تبين لرجال الأمن أنه أثناء قيام كل من السيد. ف. ع" ٢٠ عاما بدون عمل مقيم أبوتارى - دائرة مركز ابوصوير، محمد. ف. م" ٤٥ عاما عامل بناء مقيم البلابسة - دائرة مركز ابوصوير، يوسف. ع. م" ٦٣ عاما بالمعاش مقيم بسرابيوم - دائرة مركز فايد، بالتنقيب عن الآثار بأرض المزرعة المشار إليها على مساحة حوالى ٥ أفدنة وانهالت الرمال على الأول والثانى.

كما تبين وجود حفرة بعمق حوالي ٢٣ مترا تقريبا وبقطر ٢ متر وبمواجهة الثالث أقر بقيامه بالاشتراك مع الأول والثاني وصاحب المزرعة بالتنقيب عن الآثار - وجرى التحفظ على الثالث.





جرى استدعاء قوات الإنقاذ البري لانتشال الجثتين وتم العمل على مدار يومين تقريبا لرفع أطنان الرمال التى انهالت عليهما نتيجة التنقيب غير الشرعى على الآثار وتم انتشال الجثتين، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.