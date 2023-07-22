السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"100 يوم صحة" تقدم خدماتها المجانية لـ209 آلاف و862 مواطنًا منذ بدء الحملة بالبحيرة

الحملة
الحملة

قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدماتها الطبية المجانية لعدد 209 آلاف و862 مواطنًا منذ بدء الحملة وحتى الآن، حيث قدمت الحملة خدماتها في صحة المرأة لعدد 11529 منتفعة زيارة أولى و66382 زيارة دورية، وفى السمعيات لعدد 9500 والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى لعدد 46093 والأورام السرطانية لعدد 69125 وصحة الأم والجنين لعدد 7233.

كما صرح الدكتور هانى جميعة، وكيل الوزارة، بأن صحة البحيرة ما زالت تواصل تحقيق الأرقام القياسية بالنسبة للإنجاز اليومي فى شتى مبادرات حملة 100 يوم صحة على مستوى الجمهورية، وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى الآن، مشيرًا إلى ارتفاع مؤشرات المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة، حيث سجل عدد المنتفعات زيادة بلغت 129697 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة منذ انطلاق الحملة وحتى الآن، وذلك بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

100 يوم صحة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي أكد الأرقام القياسية الأم والجنين الدكتور هانى جميعة الرئيس عبد الفتاح السيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

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