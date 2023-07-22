السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الإعلامية هالة أبوعلم تكشف سر تعلقها بالإذاعة

الإعلامية هالة أبوعلم
الإعلامية هالة أبوعلم

كشفت الإعلامية هالة أبوعلم، المذيعة السابقة بالتليفزيون المصري، سر تعلقها بالإذاعة، قائلة: "إنها تعشق الإذاعة واللغة العربية والكتابة والقراءة، وقد انجذبت ناحية الإذاعة وبرامجها لأنها تقدم برامج عالية الثقافة فضلاً عن تقديمها جرعة كبيرة من المعرفة".

وأضافت أبوعلم، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، عبر فضائية dmc، نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، أنها استقت العديد من المعلومات والمعرفة من خلال برامج الإذاعة ونشراتها، لافتة إلى أن الأصوات فيها كانت مميزة ولها طابع معين، مثل محطة صوت العرب.

وهنأت الشعب المصري بمناسبة عيد التليفزيون، قائلة: "اليوم عيد ميلاد الصرح الإعلامي الكبير، الذي يمثل تاريخ مصر ويعد هرمًا من أهرامات مصر، لأنه رمز ونموذج للمعرفة والثقافة والفنون، ولا يوجد شخص في مصر لم يترعرع على برامج وإنتاج التليفزيون المصري، إذ أنه نافذة من نوافذ الثقافة والاطلاع والمعرفة".

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