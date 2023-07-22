محكمة إدفو تحجز قضية 5 من معاونى مستريح السيارات لجلسة 9 سبتمبر المقبل

قررت محكمة إدفو دائرة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد ممدوح، اليوم السبت، حجز قضية 5 من معاونى مستريح السيارات، للحكم لجلسة يوم 9 شهر سبتمبر المقبل.

وشهدت الجلسة توجيه النيابة العامة الاتهام لـ 5 أشخاص من معاونى المستريح، وهم كلاً من: "كارم بدرى عبد الرازق علام"، من قرية الشرفا، و"أحمد عبد النبي خضرى"، من قرية الشرفا، و"رمضان السيد أمين"، من قرية الشرفا، و"خميس أحمد سيد الحباشى"، من قرية الشرفا، و"عوض الله على عبد الوهاب"، من قرية الزاويدية، وانقضاء الدعوة الجنائية.

وكانت محكمة إدفو الجزئية فى الدرجة الأولى برئاسة المستشار أحمد طه، عاقبت المتهمين في القضية بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 500 جنيه وتعويض مبدئي 3000 جنيه ووجهت لهم تهم النصب والاحتيال وتوظيف أموال المواطنين.

وكانت نيابة إدفو شمال أسوان، برئاسة المستشار محمد يحيى، أحالت القضية إلى محكمة إدفو، بعد أن صدر للمتهمين قرار ضبط وإحضار على خلفية توجيه تهمة تشكيل عصابى لتوظيف الأموال والنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، بعد أن كانوا معاونى مستريح السيارات طاهر الحصاوى، والذى ألقت الشرطة القبض عليه أثناء محاولة اختبائه هارباً من أسوان إلى محافظة الجيزة.