السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

فى ختام زيارته لإثيوبيا.. رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يتفقد فريق الكشافة

سامي فوزي
سامي فوزي

اختتم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، زيارته لإيبارشية القرن الإفريقي وجامبيلا بتفقده للخدمات المختلفة بأديس أبابا بحضور القس مارتن، عميد منطقة أديس أبابا والقس دانيال والمطران كوان كيم، مساعد رئيس الأساقفة في إيبارشية القرن الإفريقي وجامبيلا.

وصلى رئيس الأساقفة صلوات القداس الإلهي الناطق بالإنجليزية في منطقة أديس أبابا، كما زار فريق شباب الكشافة لخدمة أطفال الشوارع والمشردين وتقديم المساعدات لهم، إذ تحدث إليهم مُشجعًا إياهم على استكمال الخدمة.

واختتم رئيس الأساقفة زيارته بمقابلة السكرتير العام لمجلس الكنائس الإنجيلية بإثيوبيا ضمن الزيارات المسكونية في منطقة القرن الإفريقي. 

كان رئيس الأساقفة قد اجتمع بقادة الكنيسة في إثيوبيا وجامبيلا بمنطقة أسوسا لعقد سنودس الإيبارشية، كما صلى لرسامة قساوسة وشمامسة جُدد لخدمة الشعب.

جدير بالذكر، أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والذى يرأسه الدكتور سامى فوزى، رئيس الأساقفة  يضم 10 دول هي: "مصر وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي، وموريتانيا، ليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، والصومال".

سامي فوزي أ الدكتور سامى فوزى الدكتور سامي فوزي الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية

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