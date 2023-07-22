السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الإفتاء": الطفل يُثاب على فعل الطاعات ولا تكتب السيئات إلا بعد بلوغه

الإفتاء
الإفتاء

ذهب طفل للحج مع والده، وكان عمره 7 سنوات، فهل تسقط عنه فريضة الحج، سؤال ورد إلى الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال مشاركته في برنامج "الدنيا بخير" على قناة "الحياة".

هل حج الأطفال يسقط فريضة الحج؟ 

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، بأن فريضة الحج لا تسقط إلا إذا أداها الشخص بعد سن البلوغ، وإذا أدى الطفل الحج وفعل كل مناسكه بمساعدة والده، يثاب عليه، لكن لا يسقط الفريضة.

 

 

وأشار إلى أن النبي وهو في رحلة الحج خرجت القبائل لتحضر الحج مع النبي، فرفعت امرأة صبيًا صغيرًا قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم، ولك أجر.

وأردف: "هذا الحديث استدل به العلماء أن الطفل الصغير إذا حج به والده يلبي عنه يحرم عنه، ويلبسه ملابس الإحرام، ويرمي عنه، ويطوف به الولد يأخذ أجرًا، وأخذوا حكم الصغار إذا ما فعلوا طاعة أثيبوا عليها، وإذا فعلوا معصية لا يأثم، وأن القلم يجري بكتب الطاعات فقط".

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