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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة للتفتيش على محال الأطعمة والمأكولات بحى ثالث الإسماعيلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، مساء أمس الجمعة، حملة مسائية للتفتيش على رُخَص المحال التجارية، والتأكد من صلاحية الأطعمة والمأكولات التي تقدم للمواطنين، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف الحملات على المحال التجارية التي تقدم خدمات الأطعمة والمشروبات للمواطنين، بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الصحة بالإسماعيلية؛ لضمان تقديم منتجات آمنة حفاظًا على صحة المواطنين.

 

جرى تنفيذ الحملة بمنطقة محال حديقة الخالدين بشارع صبري مبدى بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، حيث تم أخذ عينات من الثلاجات لعدد ٥ أصناف (لحوم مفرومة، سجق، كبدة، كبدة شرائح متبلة، كبدة متبلة)، وذلك لفحصها وسحب عينات منها لحين ورود النتيجة من معامل وزارة الصحة.

كما تم تحرير محضر نظافة صحية طبقًا للقرار رقم ٩٦ لسنة ١٩٦٧، والتوصية بالغلق لعدم وجود رخصة.

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