باحثة: القمة الروسية الأفريقية ستركز على ملفات استراتيجية وبحث استبدال الدولار

تنطلق القمة الروسية الأفريقية في الفترة من 26 إلى 29 يوليو الجاري، بمشاركة 49 دولة، وفقا لما أعلنه نائب مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر بولياكوف.

وفي هذا السياق، قال رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القمة تأتي تنفيذاً لإعلان القمة الروسية الأفريقية المنعقدة في سوتشى أكتوبر ٢٠١٩ برئاسة مصرية روسية، لكون مصر رئيس الاتحاد الأفريقي لنفس العام، وذلك في ظل الإعلان عن إنشاء آلية مشتركة للحوار على أن تنعقد القمة كل ثلاث سنوات يتخللها خلال ذلك قمم وزيارات متبادلة بجانب التعاون على مستوى البرلمانات الروسية الأفريقية، ولعل تلك النقطة ظهرت في إسقاط الرئيس الروسي لديون على الدول الأفريقية بقيمة ٢٠ مليار دولار، وذلك خلال اعمال الجلسة العامة للمؤتمر البرلماني الدولي "روسيا وأفريقيا في عالم متعدد الأقطاب" في مارس الماضي.

دلالات عقد القمة الروسية الافريقية

وقالت حسن في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن القمة الحالية التي اتخذت من "السلام والأمن والتطور" عنواناً لها والمقرر لها البدء من ٢٦ يوليو وعلى مدار ثلاثة أيام، ومن المقرر أن ينعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي، تنبع أهميتها لكونها تأتي في أعقاب تأثير أزمة استيراد القمح بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك محاولة الغرب والولايات المتحدة تقويض الدور الروسي في أفريقيا، للحد الذي اتهمها فيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنها تحاول عرقلة القمة الحالية.

وأضافت: “كما تأتي في ظل تمرد جماعة فاجنر الروسية والتي على إثرها خرجت فرنسا من دول وسط وغرب افريقيا، وبالتالي فإن الحديث عن تعاون عسكري أمني وتعميق فكرة عدم التدخل في الشأن الداخلى والحفاظ على سيادة الدول، واعتبار حل النزاع أمر أفريقي لا يجوز التدخل فيه، وبالتالي تختلف الاستراتيجية الروسية التي نصت عليها الخارجية الروسية منذ عام ٢٠١٦ في محاولة لمواجهة ضغوط الغرب، خاصة بعد أزمة القرم، وهو ما انعكس على موقف الدول الأفريقية من الأزمة الروسية الأوكرانية أمام الأمم المتحدة كذلك”.

وأشارت حسن إلى أن روسيا تحاول التشابك مع قضايا القارة من خلال مفهوم المصالح المشتركة، وبالتالي العمل على زيادة التبادل التجاري في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتسليح ونقل التكنولوجيا، بجانب استخدام الطاقة النووية في أعمال التنمية وأخيراً العمل على تحقيق المساواة والاستفادة من الشباب باعتبار القارة تمتلك ما يزيد عن ٦٠% منها من الشباب.

وقالت الباحثة في المركز المصري، إن روسيا تسعى لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي لوجود نحو ٦٠% من الأراضي الأفريقية صالحة للزراعة لا يتم استخدامها، وبالتالي لتحقيق الأمن الغذائي للقارة يجب إبراز هذا التعاون، حيث يمثل ٢.٥ مليار من قيمة الصادرات الروسية لافريقيا في القمح، حيث تمثل الصادرات الروسية الأوكرانية من القمح نحو 23% من السوق العالمية، ويمثل حجم التبادل التجاري مع مصر وحدها ٤٠% من قيمة التبادل الكلي للقارة بقيمة ٧.٧ مليار دولار وفقاً لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبوتين في افتتاح قمة ٢٠١٩.



أجندة القمة الروسية الافريقية

وأوضحت حسن أن القمة ستعمل أيضا على استبدال الاعتماد على الدولار في التبادل بين دول القارة وروسيا، وهو بالفعل ما تم مناقشته مع مصر بالتعامل بالروبل مقابل الجنيه ومن المتوقع ان تشهد العلاقات المصرية الروسية تعاون أكبر في ظل مرور ٨٠ عاماً على العلاقات المصرية الروسية اغسطس المقبل، ونظرة العالم لمصر باعتبارها بوابة العالم للقارة السمراء.

وأضافت حسن أن العلاقات الروسية الأفريقية تقوم من خلال عدم التدخل في الشأن الداخلى، وبالتالي فمن المتوقع أن تشهد القمة حلحلة سياسية للنزاعات الداخلية في ظل الانحياز الذي كانت تقوم به روسيا في السابق، ولعل بدا ذلك واضحا في الحديث عن حضور عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادى السوداني لأعمال القمة التى تم فيها دعوة ٥٤ دولة افريقية، خاصة في ظل الانفتاح المتبادل بين الطرفين والتى ظهرت في سلسلة الجولات المكوكية لوزير الخارجية الروسي للدول الأفريقية، والمبادرة الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية.