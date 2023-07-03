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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

توسيع البريكس وملفات الطاقة والأوضاع الإنسانية.. أجندة القمة الروسية الأفريقية 2023

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

تنعقد نهاية يوليو الحالي، القمة الروسية - الأفريقية الثانية وسط توقعات بمناقشة عددا من الملفات الساخنة على رأسها توسع منظمة البريكس وضم أعضاء جدد فضلا عن مناقة ملفات الطاقة والتعاون بين روسيا والقارة الأفريقية لاسيما مع مصر التي تعد بوابة الدخول للقارة السمراء.

أجندة القمة الروسية الأفريقية 

وسبق وشدد العديد من المسئولين الروس على أهمية القمة الروسية الأفريقية لاسيما وتأتي في توقيت حرج يشهده العالم من نقص في مواد الطاقة واشتعال الأوضاع الانسانية في أكثر من منطقة في القارة الأفريقية,

وسبق وقال أوليغ أوزيروف، رئيس أمانة «منتدى الشراكة الروسية - الأفريقية» : سوف تحضر معظم الدول الأفريقية البالغ عددها 54 دولة، وتابع:  «ستتجاهل (الدول الأفريقية) التهديدات والابتزاز من الغرب.

وقال أوزيروف، في تصريحات لوكالة «تاس» الروسية على هامش منتدى دولي عُقد في 14 مارس  الماضي، إن القمة الروسية - الأفريقية الثانية ستولي اهتماماً أكبر بالقضايا الإنسانية مقارنة بالنسخة السابقة.

وأشار إلى أنه من المتوقع  مناقشة  ملفات التعاون في مجالات التعليم، والصحة العامة، والعلوم، والثقافة، ووسائل الإعلام، إلى جانب الأمن الغذائي، وأمن الطاقة في الدول الأفريقية. فضلا عن طرح ونقل التكنولوجيا والخبرة الروسية لأفريقيا و  تطوير البنية التحتية الحيوية في أفريقيا.

 توسيع "بريكس" في القمة الروسية الإفريقية

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم  الإثنين، أن توسيع تجمع "بريكس" قد يدرج بناء على طلب إفريقيا في جدول أعمال القمة الروسية الإفريقية، والتي تنعقد خلال الفترة من 26- 29 يوليو الجاري.

وأوضح السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية، أوليغ أوزيروف، لصحيفة "كومرسانت" الروسية، أن عددًا من الدول الإفريقية تريد الانضمام لمنظمة "بريكس" وقدمت طلبات رسمية للانضمام إليها، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".

وكشف السفير الروسي عن عقد قمة لدول "بريكس" (الصين، روسيا، الهند، جنوب إفريقيا، البرازيل) في أغسطس المقبل، وقد يتم تناول هذا الموضوع بناء على طلب الشركاء الأفارقة في القمة الروسية الإفريقية.

 

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