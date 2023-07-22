إزالة 5 تعديات على أراضي زراعية ومخالفات بناء بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنفيذ إزالة حالة تعدى على أراضي زراعية وأملاك دولة مخالفات بناء بمركزى أبنوب والبداري وحي شرق ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 للإزالات التي بدأت في 8 يوليو وتستمر حتى 28 يوليو الجاري تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة.

يأتي ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وقال محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت بالتنسيق مع مديريه الأمن عدة حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 2 حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بقرية المعابدة الغربية بمركز أبنوب بمشاركة خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب رئيس المركز ونوابه.

كما تم تنفيذ حالة إزالة لمخالفة بناء بمركز البداري خلال حملة برئاسة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري كما تمت إزالة 2 حالة مخالفات بناء بمنطقة نزلة عبداللاه وإزالة تشوينات ومواد بناء بشارع الجلاء بحي شرق أسيوط بمشاركة عبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق وعاصم إبراهيم وسيد عباس نائبا رئيس الحي، لافتا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.

ووجه محافظ أسيوط بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها مؤكدا أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها موجه مسئولي الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

إزالة مخالفات البناء

إزالة مخالفات البناء

إزالة مخالفات البناء

إزالة مخالفات البناء

إزالة مخالفات البناء

إزالة مخالفات البناء