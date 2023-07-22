السجن 6 سنوات لـ4 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي، بمعاقبة فلاح وسائق وعامل وآخر بالسجن لمدة 6 سنوات وتغريم كل منهم مبلغا ماليا قدره خمسمائة ألف جنيه وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بالتنقيب عن الآثار.

صدر الحكم بعضوية المستشار تامر محمد بديع والمستشار محمد عاطف مشالي والمستشار أحمد حنفي عبدالجواد، وسكرتير المحكمة ياسر متولي.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 3840 لعام 2023 إلى قسم شرطة الدخيلة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من ضباط القسم بوجود أعمال حفر بغرض التنقيب عن الآثار أسفل عقار داخل أرض فضاء بدائرة القسم.

وفقًا لتحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، تلقت الشرطة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود أعمال حفر بغرض التنقيب عن الآثار في شارع دائرة الدخيلة. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبيَّن وجود المتهمين من الأول حتى الثالث وهم "ش.م.ع" فلاح و"ه.ص.م" سائق و"و.ع.ش" عامل بناء.

وتبين من المعاينة وجود حفره أبعادها حوالي 1 متر وبعمق 15 مترا تقريبا، كما تم ضبط أدوات عبارة عن فأس وشوكة وسلم خشبي وجردلين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي أصدرت قرارها بتشكيل لجنة من هيئة الآثار لإجراء المعاينة اللازمة، وأن محل البلاغ عبارة عن أرض فضاء محاطة بسور به بوابة خشبية متهالكة، وبداخل تلك الأرض مبني مكون من 3 غرف أرضي له مدخل واحد، ووجود حفر ممتد من الأسفل يمتد بطريق سرداب تحت الأرض، ووجود توصيلات كهربائية مثبتة أعلي الحفر وإخفاء أعمال الحفر وأيضا مواتير شفط مياه تقوم بأعمال شفط المياة المتواجدة أسفل الحفر، وأن الأعمال هي حفر خلسه بغرض التنقيب عن الآثار، وقررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية.