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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رفض طعنين لمرتضى منصور على تغريمه فى سب محامى الأهلى

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قضت محكمة النقض الدائرة الخامسة، اليوم، بعدم قبول طعنين مقدمين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على قرار تغريمه لصالح المحامي محمد عثمان المستشار القانوني لنادي الأهلي والصادر فيه أحكام بالغرامة والتعويض لصالح المجني عليهم بقيمة 162 ألف جنيه. 

وفي وقت سابق، قررت الدائرة الثانية جنح مستأنف اقتصادي حجز دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد خالد، لاتهامه فى قضية سبّ وقذف رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، للحكم. 

وكان مرتضى منصور طلب رد هيئة المحكمة في قضية اتهامه بالسب والقذف، ونشره أخبارًا وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك، وموقع يوتيوب وحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ضد محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير. 

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