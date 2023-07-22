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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خصومات تصل لـ50%.. تفاصيل انطلاق الأوكازيون الصيفى

الأوكازيون الصيفي
الأوكازيون الصيفي

كشف أحمد أبو الفضل عبدالتواب، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة، تفاصيل انطلاق الأوكازيون الصيفي يوم 7 أغسطس المقبل.

وقال عبدالتواب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن ما يميز الأوكازيون الصيفي في السنة الحالية هو حرص التجّار على أن يشاركوا فيه، موضحًا أن بداية الأوكازيون ستكون يوم الإثنين 7 أغسطس 2023، وسيستمر 30 يومًا. 

وأضاف أن إجراءات المشاركة في الأوكازيون ميسرة جدًا، مؤكدًا أهمية وجود سجل تجاري ورقم قومي ومن ثمّ الذهاب إلى أقرب مديرية للتسجيل، وفي غضون عشر دقائق يمكن للتاجر أن يحصل على التصريح.

كما أشار إلى أن الأوكازيون يساعد التجار في التخلص من البضاعة المخزنة؛ لاستقبال الموسم الخريفي والشتوي، مؤكدًا أن الخصومات تتراوح بين 20% و50%.

وأكدت: "وزارة التموين لا تتدخل في شيئين، نسبة الأوكازيون التي يريدها التاجر ورغبته في الدخول أو عدم الدخول، وليس لدينا عدد المحال المشاركة في الأوكازيون، فنحن بصدد الحصول على التصريحات وستبدأ الإحصائيات الرسمية باليوم الأول للأوكازيون".

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