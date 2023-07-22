"التموين" تعلن إجمالى توريدات القمح المحلى من المزارعين فى الأقصر

كشف الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، عن إجمالي موسم توريد القمح المحلي من المزارعين وتراكمي كمية القمح المحلى المورد على مستوى المحافظة 25376,014 طن، بالإضافة إلى كمية قدرها 161.364 طن تقاوي خارج المحافظة حتى نهاية عمل يوم 21/7/2023.

وتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتسيير وتسهيل عملية التوريد، وإزالة كل المعوقات والمشكلات وتقديم كامل الدعم لنجاح عملية الحصاد والتخزين.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر أن السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 34000 طن، والمتوقع أن تصل نسبة توريد القمح إلى 100% من السعة التخزينية، وتم تشكيل لجان استلام الأقماح المحلية وتفعيلها، وتم توريد كمية وقدرها 21 طنًا و200 كيلو قمح محلية لشون وصوامع إسنا وأرمنت.

فيما وجه محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، برفع درجة الاستعداد التام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والمواقع والمساحات التخزينية المخصصة لاستقبال موسم توريد القمح، وذلك في إطار استعدادات محافظة الأقصر لاستقبال موسم توريد القمح المحلي، وطالب محافظ الأقصر كل المسئولين عن موسم توريد القمح بالتأكد من ضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين وأعلى معايير الأمن والسلامة حفاظًا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين في تلك المواقع، مع تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.