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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسى مهتم بضم مبابى.. والهلال السعودى يعرض 400 مليون دولار راتبًا

مبابي
مبابي

من جديد فُتحت الاحتمالات حول وجهة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، هذا الصيف بعد وشك رحيله عن الفريق خلال الميركاتو.

باريس سان جيرمان استبعد قائد منتخب فرنسا من قائمة الفريق المتجهة لليابان استعدادًا للموسم الجديد، لتفتح الباب أمام رحيله هذا الصيف.

وقال «راديو مونتي كارلو» الفرنسي، إن تشيلسي الإنجليزي مهتم بضم اللاعب هذا الصيف ويدرس كيفية التعاقد معه.

كما أشار التقرير إلى وجود عرض «كوبري» سعودي للاعب من الهلال، حيث يريد النادي السعودي عرض 400 مليون يورو راتبا للاعب على عامين مع 200 يورو من أجل باريس، حيث يخطط الهلال للسماح للاعب بالانتقال لريال مدريد صيف 2024.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لقائد الديوك رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024 المقبل، ولكن اللاعب أخبر إدارة النادي بعدم رغبته في تجديد عقده، والرحيل مجانًا فور انتهاء الموسم المقبل 2023 - 2024.

كيليان مبابي مبابي باريس سان جيرمان تشيلسى الهلال

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