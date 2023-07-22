ضبط‫ 14 طن مبيدات غير مسموح بتداولها يونيو الماضى

أكد تقرير للجنة مبيدات الآفات الزراعية أن أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات ضبطت 29422 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها خلال شهر يونيو بما يوازي كمية 14.744 طن “العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم” بالإضافة إلى 280 قرص كويكفوس 57%.

وأضاف التقرير أن عدد مرات المرور على محلات الاتجار في المبيدات وهي: 1222 محلًا منها 769 محلا مرخصا، 333 محلا غير مرخص، 120 محلا تحت الترخيص، وتم تحرير 52 محضرًا للعرض على النيابة العامة.