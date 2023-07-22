ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط‫ 14 طن مبيدات غير مسموح بتداولها يونيو الماضى

منتجات
منتجات

أكد تقرير للجنة مبيدات الآفات الزراعية أن أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات ضبطت 29422 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها خلال شهر يونيو بما يوازي كمية 14.744 طن “العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم” بالإضافة إلى 280 قرص كويكفوس 57%.

وأضاف التقرير أن عدد مرات المرور على محلات الاتجار في المبيدات وهي: 1222 محلًا منها 769 محلا مرخصا، 333 محلا غير مرخص، 120 محلا تحت الترخيص، وتم تحرير 52 محضرًا للعرض على النيابة العامة.

مبيدات الآفات الزراعية المبيدات مديريات الزراعة عبوة مختلفة الأحجام الإتجار فى المبيدات النيابة العامة

الأكثر قراءة

التحقيق فى حريق محطة الرمل والاستماع لشهود الواقعة

التعاون السعودى يسدد للزمالك الدفعة الأخيرة من مستحقات مصطفى فتحى

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

وزير التموين: 5% تراجعًا فى أسعار اللحوم.. و"الهندى" بـ130 جنيهًا للكيلو

قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة

الشيف بوراك يتصدر الترند بعد مقاضاة والده.. ما علاقة زلزال تركيا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»