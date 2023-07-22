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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 194 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 ببني سويف

إزالة تعد على أراض
إزالة تعد على أراض زراعية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف. 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم أول أمس، إزالة  9 حالات تعدٍ على مساحة 12 قيراط زراعة، ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 194 حالة تعدٍ منها 135 حالة تعدٍ مباني على مساحة 18887 مترًا، و59 حالة زراعة على مساحة 2 فدان و16 قيراطًا، وذلك  بعد مرور أسبوعين منذ انطلاق المرحلة  الثالثة في الثامن من يوليو الجاري.

وبدأت الموجة الـ21 من حملات الإزالة بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19 مايو 2023، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعدٍ "مبان وزراعة"، واستكملت بالمرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي، وتم خلالها إزالة 375 حالة تعدٍ، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي تستمر حتى 28 يوليو الجاري.

أملاك الدولة والأراضي الزراعية بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببنى سويف حقوق الدولة

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