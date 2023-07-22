7 أسباب تجعل الكلاب تحب الجلوس عند أقدام أصحابها.. تعرف عليها

تظهر الكلاب مودة كبيرة تجاه أصحابها بطرق لا تعد ولا تحصى، منها الجلوس عند أقدامهم، ويجب أن يعرف الأشخاص الذين يرغبون بتربية الكلاب بأن فهم لغة جسد كلابهم هي الخطوة الأولى للتعرف عليهم بشكل أفضل وتكون بينهم إقامة رابطة مدى الحياة.

وحسب موقع Hindustan times فإن الكلاب تتمتع بالعديد من السمات المحببة التي تميزها عن الحيوانات الأليفة الأخرى، وتجعلهم من أكثر الحيوانات المحبب رفقتها، فهم حيوانات مخلصة ومحبة وتفدي أصحابها، وربما لن يتمكن البشر أبدًا من فهم مدى وعمق حبهم غير الأناني لأصحابها بشكل كامل.

ويقول خبير الطب البيطري الدكتور شانو كالامبي، إن الكلاب قد تجلس عند أقدام أصحابها لأسباب مختلفة ويمكن أن تتراوح بين البحث عن الرفقة والراحة والأمان والغريزة الوقائية والسلوك المتشبث ومستويات القلق أو التكييف، فهذا يكون تواصل غير لفظي للكلب مع صاحبه.

وفي السطور التالية، يقدم الطبيب كالامبي 7 أسباب لحب جلوس الكلاب عند أقدام أصحابها نستعرضها معكم:

بحث الكلاب عن الراحة والأمان:

الكلاب حيوانات اجتماعية تتغذى على الرفقة، إن الجلوس عند أقدام أصحابها يمنحهم إحساسًا بالراحة والأمان، حيث يشعرون بأنهم قريبون من رفيقهم البشري الموثوق به، ويمكن أن يكون لوجوده ورائحته تأثير مهدئ عليهم ، مما يساعدهم على الشعور بالأمان والراحة.

الكآبة تريد الارتباط بأصحابها أكثر:

الكلاب لديها علاقة عاطفية قوية مع أصحابها، من خلال الجلوس عند أقدامهم، تعبر الكلاب عن رغبتهم في التقارب والتواصل، إنها طريقتهم في طلب الاهتمام والاتصال الجسدي والمودة من أصحابهم، قد يستمتعون بالتواجد بالقرب منهم لأن ذلك يقوي الرابطة بينهما.

الكلاب تريد حماية أصحابها:

الكلاب لديها غريزة وقائية متأصلة، والتي تظهر غالبًا بالجلوس عند أقدام أصحابها، من خلال وضع أنفسهم بالقرب منهم، قد يكونون غريزيًا يحمونها ويحمون مساحتها الشخصية، تدرك الكلاب وتشعر جيدا أنه من مسؤوليتهم الحفاظ على سلامة اصحابهم وحمايتهم من التهديدات المحتملة.

الكلاب ترى أصحابها مثل القائد بالنسبة لهم:

الكلاب هي من نسل حيوانات القطيع ، ولديها ميل طبيعي لتأسيس هيكل هرمي، يمكن أن يكون الجلوس عند أقدام أصحابها وسيلة يتعرف عليها الكلب كقائد لـ مجموعته، من خلال وضع أنفسهم في مرتبة أدنى منهم، فإنهم يظهرون الاحترام ويعترفون بسلطة أصحابهم عليهم.

الكلاب تحاول التدفئة:

تنظم الكلاب درجة حرارة أجسامها من خلال أقدامها، ومن خلال الجلوس عند أقدام أصحابها، فبذلك قد يبحثون عن الدفء أو البرودة ، اعتمادًا على طبيعة الطقس وقتها، ويمكن أن تساعدهم درجة حرارة الأرض في تنظيم حرارة أجسامهم ، خاصة عندما تكون أكثر برودة أو سخونة من البيئة المحيطة.

يمكن أن تكون الكلاب قلقة:

قد تظهر بعض الكلاب سلوك متشبث بسبب القلق أو انعدام الأمان، إذا كان الكلب يسعى باستمرار إلى وجود صاحبه ويجلس عند قدميه ، فقد يكون ذلك علامة على أنه يشعر بمزيد من الأمان والراحة عندما يكون بالقرب منه، و يعمل وجوده كمصدر للطمأنينة بالنسبة له ، مما يقلل من مستويات القلق لديه.

المكافأة السابقة لهم بالجلوس عند أقدام أصحابها:

إذا كان أصحاب الكلاب قد كافئوهم أو عززوا سلوكهم في إحدى المرات بالجلوس عند أقدامهم، فربما تعلموا أن ذلك يؤدي إلى الاهتمام الإيجابي أو المكافآت، وبمرور الوقت يمكن أن يقوي هذا الارتباط السلوك ، مما يؤدي بهم إلى مواصلة البحث عن أقدام أصحابهم كمكان مفضل للاسترخاء والتواصل.