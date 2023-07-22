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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة عامل داخل مزرعة في القليوبية

جثة
جثة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل مقتولا داخل مزرعة بقرية عرب العليقات دائرة مركز شرطة الخانكة، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

 البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من الأهالي بالعثور على جثة عامل في مزرعة، يدعى "س. ع" 45 عاما، وبه عدة اصابات بالوجه.

 على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى أصدرت قرارها السابق، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض الحادث وملابساته.

أجهزة الأمن بالقليوبية جثة عامل مزرعة مركز شرطة الخانكة تحريات المباحث الجنائية

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