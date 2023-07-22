إصابة فتاة فى حريق التهم شقة سكنية بالشرقية

أصيبت فتاة شابة في حريق التهم شقة سكنية بمدينة الزقازيق، وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وورد بلاغ يفيد باندلاع حريق فى عمارة فى بنايوس، دائرة مركز الزقازيق، ودفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية بسيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتبين اندلاع حريق فى عمارة الشريف المكونة من 5 طوابق في عقار بالطابق الأول، مما أسفر عنه إصابة "ياسمين . ي. أ"، ٢٢ سنة، مقيمة بنايوس، بحالة اختناق.

تم نقل المصابة للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.