أستاذ باطنة تكشف تفاصيل الإصابة والوقاية من النوع الأول لمرض السكرى (فيديو)

قالت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب قصر العيني، إن المستقبل الآن أصبح في الوقاية، ولا بد من الوقاية من بعض الأمراض.

وأضافت "شلتوت"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن النوع الأول لمرض السكري يصيب الشباب والأطفال في الأغلب، ولكن قد يحدث لأي مرحلة عمرية، وهذا النوع يطلق عليه "نوع مناعي"، ويحدث عندما يقوم الجهاز المناعي للجسم بتدمير الخلايا التي تصنع الأنسولين الموجود في البنكرياس.

التاريخ المرضي للأسرة يؤدي لإصابة باقي أفراد العائلة

ونوهت أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب قصر العيني، إلى أن التاريخ المرضي للأسرة يؤدي لإصابة باقي أفراد العائلة بنفس المرض، معقبة: "لا بد من التحليل لهم، وإذا وجد مرحلة ثانية من بداية الإصابة بمرض السكر من النوع الأول، وهي مرحلة يرتفع فيها السكر قليلًا وتكون مشابهة لمرحلة تحدث في السكر من النوع الثاني، وهي مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري".

وتابعت: “نأمل أن يكون هناك علاج يمنع الإصابة تمامًا بمرض السكري، خاصة أننا نشهد تطورا كبيرا جدًا في مجال مرض السكر”.