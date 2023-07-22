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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"حلوان للآلات والمعدات" تطور مصنع تدوير المخلفات الصلبة ببني سويف

وزير الانتاج الحربي
وزير الانتاج الحربي

تفقد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) المهندس عزت محمد عبد العزيز، ورئيس قطاع المتابعة الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي المهندس منير هلال، خلال زيارة ميدانية لمحافظة بني سويف، الموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة وتطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بسمسطا لاستيعاب كميات المخلفات التي يتم توريدها للمصنع من مراكز سمسطا وببا وإهناسيا والفشن.

جاء ذلك في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بقيام الشركات والوحدات التابعة بتوجيه كافة الإمكانات التصنيعية والبشرية والتكنولوجية للمساهمة في المشروعات القومية والتنموية التى تتم بالدولة والتى تهدف إلى خدمة المواطنين وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح عبد العزيز أنه قبل التوجه لمتابعة أعمال رفع كفاءة المصنع والتي تتم عن طريق شركة حلوان للآلات والمعدات، قام وفد وزارة الإنتاج الحربى بزيارة مبنى محافظة بنى سويف، حيث تم لقاء الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف واستعراض الموقف التفصيلي لأعمال رفع كفاءة مصنع التدوير إذ تمت الإشارة إلى نسب ومعدلات الإنجاز والتنفيذ والتى تتجاوز 75% في مكونات المشروع وتشمل (الأسوار، غرفة الكهرباء، غرفة الأمن، والميزان وغرفة الميزان، وخزاني الصرف والحريق ، وحائط الاستقبال وRDF، وخط الفرز والمناخل، ومظلات السيارات والمعدات، المبنى الإداري،الموقع العام

المخلفات الصلبة حلوان للآلات والمعدات مصنع 999 الحربي وزير الدولة للإنتاج الحربي المشروعات القومية

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