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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شاب بطلق نارى فى مشاجرة بالصف

طلق ناري
طلق ناري

أصيب شاب بطلق ناري في إحدى قرى الصف بمحافظة الجيزة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بإطلاق أعيرة نارية في قرية تابعة لمركز الصف، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات أن شابًا أصيب بطلق ناري خلال مشاجرة، وتم نقله إلى مستشفى الصف المركزي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

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