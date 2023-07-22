محافظ أسيوط: تنظيم لقاءات بالمراكز لمواجهة الزيادة السكانية

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن دعمه الكامل لبرامج وفعاليات مواجهة الزيادة السكانية، والتى تنفذها منطقة الدعوة والإعلام الدينى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع "المجلس القومى للمرأة ومديرية الصحة والسكان ومديرية التضامن الاجتماعى والهيئة العامة للاستعلامات ووحدة السكان بالمحافظة وبيت العائلة المصرية بأسيوط".

يأتي ذلك تحت رعاية ودعم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والاهتمام الذي يوليه بهذا الشأن ووفقًا للاستراتيجية القومية للسكان ورؤية مصر 2030م.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنظيم العديد من لقاءات التوعية بخطورة الزيادة السكانية والحلول العاجلة لها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، حيث تم تنفيذ أربع فعاليات بـ أسيوط الجديدة وبنى زيد والوسطى ومدينة الفتح بمركز ومدينة الفتح بحضور عبدالرءوف النمر، رئيس المركز، كما تم تنظيم عدة فعاليات بمركز ديروط بمشاركة محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، وبالقوصية حضر اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، فى عدة فعاليات بقرى المركز وبقرية موشا بمركز أسيوط بحضور رفعت هيكل، رئيس القرية، وبإشراف حسنى درويش، رئيس المركز، وممثلى الأوقاف والمجلس القومى للمرأة، كما شارك في هذه الفعاليات وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، موضحين الرأى الشرعي فى هذه القضية وبيان الفرق بين مفهوم التنظيم والتحديد والتعقيم والإجهاض، إضافة إلى حديثهم عن أهمية نوعية المقبلين على الزواج ومعرفة حقوق كل من الزوجين على الآخر ومعرفة حقوق الأبناء، وبحضور ممثلى المجلس القومي للمرأة والقومي للسكان والهيئة العامة للاستعلامات ووحدة السكان بالمحافظة ومديرية الصحة والسكان بأسيوط.

وأكد محافظ أسيوط على الجهود التى تبذلها الدولة بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحد من الزيادة السكانية ومواجهة آثارها السلبية وتكثيف برامج التوعية بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وأشار إلى أن برامج مواجهة الزيادة السكانية تمثل قوة داعمة مع كل مشروعات التنمية بالمحافظة للارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومواجهة المعتقدات والسلوكيات التي تقف عائقًا أمام مسار قاطرة التنمية كزواج الأطفال والتسرب من التعليم والعزوة وإنجاب الذكور، تلك السلوكيات التي تسلب الطفولة حقوقها وتعرض الأسر لأمراض مجتمعية مزمنة تحول دون الارتقاء بجودة حياتهم.

وناشد كل الجهات ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف والتعاون لتنفيذ برامج الدولة للحد من الزيادة السكانية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف جهود لدور الإعلام في تنفيذ برامج ودعم جهود مواجهة الزيادة السكانية، وزيادة قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وورصد المشكلات والظواهر السلبية المترتبة على الزيادة السكانية، وإيجاد الحلول لها بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات وتفعيل لجان السكان بالمراكز والأحياء.

وقال الشيخ سيد عبدالعزيز، مدير عام الدعوة والإعلام الدينى وأمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، إنه يجرى تنفيذ 52 لقاء على مستوى المراكز والأحياء للتوعية بخطورة الزيادة السكانية وسبل مواجهتها والحد من تلك الزيادة، وتشمل اللقاءات توعية دينية وطبية واجتماعية والتوعية بخطورة الظواهر السلبية المنتشرة بالمجتمع الأسيوطي (القضية السكانية، تفشي الطلاق، المخدرات والإدمان) بحضور ممثلى كل الجهات الشريكة وممثلى منطقة الوعظ والإعلام الديني.

وأوضح أن الهدف من مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات والقوافل الدعوية هو النزول إلى أرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكل فئاتهم، لتنفيذ رؤية القيادة السياسية في القضايا السكانية والعمل على الحد من الزيادة السكانية غير المبررة، وتحقيق مؤشرات أفضل لضمان تنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030م.

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات

جانب من الندوات