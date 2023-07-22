ضبط 1970 مخالفة مرورية متنوعة فى كفرالشيخ

شنت إدارة المرور بكفرالشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1970 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفرالشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم ، دسوق"، حيث تم ضبط 25 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 125 مخالفة دراجة نارية، و64 مخالفة سير بدون تراخيص 37 بدون رخص قيادة و27 بدون رخص تسيير، و1618 مخالفة متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

‏‎ووجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كل الشوارع والميادين، وفرض سيادة القانون، وضبط كل أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

ومؤخرًا، شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ حملات نظافة ورفع القمامة والأتربة من الشوارع والميادين، خاصة بالقرى، إضافة لحملات نظافة على الطرق الرئيسية بين المراكز والمدن، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كل القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.