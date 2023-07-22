لليوم الثالث.. الوادي الجديد تواصل الكشف المبكر عن أمراض الثدي بالداخلة

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم السبت، استمرار الكشف المبكر عن أمراض الثدي» بمبادرة 100 يوم صحة بمركز الداخلة والتي تستهدف المبادرة السيدات فوق سن 18 سنة بتوفير خدمة فحص الثدي والكشف عن الأمراض الغير سارية (قياس الضغط والسكر والوزن والطول) وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة، في ضوء تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة (100 يوم صحة مرأة) على مستوى محافظات الجمهورية.

وكشف الدكتور محمد رشاد، مدير مستشفى الداخلة العام، عن الكشف على 47 سيدة حتى الأن للكشف المبكر عن أمراض الثدي من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، حيث تم التأكد من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية وتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، وكذا إجراء كافة الفحوصات الطبية لهم وفقًا لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، التي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، فضلًا عن عمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحيًا للمواطنين.

وتواصل مُبادرة «١٠٠ يوم صحة» تقديم خدماتها الطبية وصرف العلاج بالمجان من خلال الفرق الطبية والعيادات المتنقلة بمراكز المحافظة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

كما نجحت المبادرة في توقيع الكشف الطبي على ١٦ ألفا و٧٩٧ مواطن حتى الآن بمبادرات صحة المرأة والاعتلال الكلوي والكشف عن الأمراض المزمنة والمسح السمعي وفحص المقبلين على الزواج.

وأسهمت المبادرات الصحية الرئاسية التي تم تدشينها خلال السنوات القليلة الماضية فى تعزيز النظام الصحي، بعد سنوات طويلة عانى فيها المواطن المصري من الإهمال الصحي، وقد أسهمت تلك المبادرات أيضا فى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن؛ بهدف خفض معدلات انتشارها والوفيات، مثل: الأمراض المعدية (أمراض التهاب الكبد الفيروسي والبلهارسيا والدرن)، والأمراض المزمنة غير السارية (القلب والسكر والفشل الكلوي). واستكمالًا لمسيرة تحقيق رعاية صحية متكاملة لكل مواطن، تم تدشين مبادرة “100 يوم صحة".