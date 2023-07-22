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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حظر المرور على جسر القرم مؤقتا

القرم
القرم

أفادت وكالة تاس الروسية، اليوم، بأن حركة المرور على الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم تم حظرها مؤقتًا، وأضافت أن "الموجودين على الجسر وفي منطقة التفتيش، مطالبون بالتزام الهدوء واتباع تعليمات ضباط أمن النقل".

وتعرض جسر كيرتش الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم للهجوم بزوارق مسيرة فجر الإثنين، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة، إضافة إلى تضرر قسم من الجسر.

ووصفت السلطات الروسية الهجوم بأنه عمل إرهابي، وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمحاربة الإرهاب إن الهجوم نفذته أوكرانيا، بينما فتحت لجنة التحقيقات تحقيقًا في ملابسات الهجوم لغرض تحديد المسئولين عنه.

من جهته، توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرد قائلاً: "جسر القرم تعرض لهجوم إرهابي. روسيا سترد، ووزارة الدفاع تعد مجموعة خيارات".

الولايات المتحدة تؤكد عدم مشاركتها فى الهجوم على جسر القرم

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، عن أن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم الذي استهدف جسر القرم  فجر أمس وأسفر عن مقتل شخصين وتضرر قسم من الجسر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول تصريحات السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن الولايات المتحدة تبرهن على تورطها في جرائم كييف، بتسترها عليها في تخريب جسر القرم: "هذا ليس صحيحا على الإطلاق"، حسبما نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم، عن أن تصريحات كييف بعد الهجوم على جسر القرم، تؤكد تورط القيادة السياسية والأجهزة الأمنية المختصة في أوكرانيا في الهجوم.

كما اتهمت روسيا أمس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الاستخبارات الغربية، خاصة البريطانية، بالتورط في الهجوم الذي استهدف جسر القرم.

وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي في كلمته: "اليوم رأينا عملا إرهابيا جديدا لنظام كييف ضد الجسر المؤدي إلى القرم، والواقع على بعد مئات الكيلومترات عن منطقة العمليات القتالية".

وأضاف بوليانسكي: أن الهجوم "أسفر عن مقتل اثنين من المواطنين الروس المدنيين الأبرياء، وأصيبت ابنتهما البالغة 14 عاما من العمر بجروح خطيرة".

تاس المرور القرم جسر جزيرة القرم

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