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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصير غامض ينتظر الجندى الأمريكى المحتجز بكوريا الشمالية.. "القاهرة الإخبارية" تكشف

الجندي الأمريكي
الجندي الأمريكي المحتجز بكوريا الشمالية

كشف ياسر نورالدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل المصير الغامض الذي ينتظر الجندي الأمريكي المحتجز لدى كوريا الشمالية، مؤكدًا أن تحديد مصيره في تلك الأثناء مستحيل توقعه.

وقال، خلال مداخلة من نيويورك عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه تسلل إلى كوريا الشمالية دون إذن مسبق، لافتًا إلى أن أمريكا حاولت التواصل مع قوات حفظ السلام في المنطقة الفاصلة والمنزوعة السلاح بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

وأضاف: "ليس هناك بارقة آمل، وهناك حالات كثيرة سبقت حالة الجندي الأمريكي المحتجز في كوريا الشمالية، إذ أن هناك جنودًا أمريكيين عبروا إلى كوريا الشمالية متسللين"، متابعًا: "دليل السفر الأمريكي يمنع مواطنيه من السفر إلى كوريا الشمالية، ولكن هذا الجندي في تسلله هذا كان هناك شك تأديبي له من قبل الجيش الأمريكي".

وحول الأخبار عن حالته الصحية، أوضح أن كل المعلومات المتاحة عنه تخص ماهيته، إذ يبلغ من العمر 23 عامًا، وهو من ذوي البشرة السمراء وكان ضمن كتيبة استطلاع، وليست هناك علاقات دبلوماسية بين الدولتين، ولكن هناك تواصلًا بين الإدارة الأمريكية وكوريا الشمالية.

أمريكا كوريا الشمالية مصير الجندي الأمريكي كوريا الجنوبية الادارة الامريكية

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