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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"معاكسة الستات مزاج عنده".. سيدة تخلع زوجها بسبب محادثات مُخِلَّة مع فتيات

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

"حياة بائسة مليئة بالكذب والخداع عشتها تحت سقف بيت واحد مع زوجي لمدة أربع سنوات، في البداية أوهمني بالحب والحياة الوردية وبعد دخولي عش الزوجية اكتشفت أنني وقعت في قبضة رجل لا يعلم شيئًا عن الحب والاحترام، وبالنهاية شاهدت خيانته بعيني".. بهذه الكلمات عبّرت "إيناس.س." عن أيامها المؤلمة مع زوجها لمدة 4 سنوات.

وقالت أثناء تحريرها دعوى خلع ضده تحمل رقم "٣٣١" لسنة ٢٠٢٣ بمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة: "كنت أحلم بفستان الزفاف مثل كل البنات، خدعني بكلامه المعسول وكان هدفه من زواجه مني هو الحصول على المحل الخاص بي والتجارة فيه ليس أكثر".

وأضافت: "اكتشفت نيته بعد الزواج مباشرةً، لكنِّي أوهمت نفسي بحبه لي، وأننا أصبحنا في مركبٍ واحدٍ، وعليِّ مساندته والوقف بجانبه، وبمجرد وقوفه في المحل، أصبحت أتلقى أخبارًا من القريب والغريب بمغازلته للسيدات بألفاظ خارجة".

وتابعت إيناس: "حاولت التقرب منه حفاظًا على بيتي وابني الذي لم يشهد النور بعد، لكّني اكتشفت أن معاكسته ومغازلته للسيدات "مزاج عنده" لا يستطيع الاعتدال عنه، فتحملت والتزمت الصمت عن كل ما أعلم به".

واستطردت: "عشت معه 4 سنوات في عذاب مستمر ومشاجرات وعدم تفاهم لا ينتهي، وعدم رضاء بالحياة والعيشة معي، وأخيرًا اكتشفت دخوله إلى الشات للتحدث مع الفتيات في كلام مخل وخارج وتعرفه على إحدى الفتيات واتفق معها على السفر سويًا لقضاء بضعة أيام، وعندما أبديت اعتراضي على أفعاله، انهال عليِّ بالضرب المُبرِح وكدت أموت في يده".

واختتمت: "اصطحبت ابني وذهبنا لمنزل والدي، وقررت عدم العودة له مرة أخرى، ومنذ 7 أشهر لم يسأل عن ابنه بأي مصاريف مطلقًا".

الحب والاحترام التجارة الزوجية الضرب المبرح الشات الفتيات

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