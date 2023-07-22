ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنأ الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

أطلق الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بيانا منذ قليل  لتهنئة السيد رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو

وجاء في البيان: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو، كما تؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها وتعضيدها لكافة قيادات الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

وأيضا تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، التقى صباح اليوم، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بالمؤتمر العام لجنود مريم، وذلك بيت العائلة المقدسة، بالإسكندرية.

حضر اللقاء القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، مع العديد من الآباء الكهنة، والراهبات ومسؤولي المجلس الإقليمي لجنود مريم.

وألقى الأب المطران كلمته بعنوان "الامتلاء بالروح القدس"، مؤكدًا أننا بالروح القدس، نولد من جديد، ونرسل للاخرين ثم دار حوار مفتوح بين نيافته، والحاضرين حول "عمل الروح القدس".

الجدير بالذكر أن مؤتمر جنود مريم، يشارك فيه عدد تسعين فردًا، من مختلف الإيبارشيات.

هذا وذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد الندوة التكوينية الأولى بالإيبارشية، تحت شعار "البار بالإيمان يحيا"، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

تقام الندوة تحت إشراف مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب شنودة شفيق، مسؤول المكتب، والفريق المعاون معه.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية الاستفادة من جميع فقرات الندوة، كما شكر نيافته القائمين على هذه الندوة التكوينية.

إبراهيم إسحق ا بطريرك الأقباط الكاثوليك إبراهيم اسحق اصدر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بيان اليوم لتهنئة السيد رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو وق

الأكثر قراءة

إخماد حريق فى مطعم شهير بالإسكندرية

بعد تخطى الـ100 مليون.. فيلم "بيت الروبى" يُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

تفاصيل إعفاء أجور الموظفين الحاصلين على إجازة مرضية من الضرائب والرسوم

لأول مرة فى تاريخها.. البحرية الأمريكية تشغل سفينة حربية خارج موانئها

اليوم.. استكمال إعادة إجراءات محاكمة متهم في "أحداث عنف الظاهر"

اليوم.. النقابة العامة تعقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»