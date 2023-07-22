بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنأ الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو

أطلق الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بيانا منذ قليل لتهنئة السيد رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو

وجاء في البيان: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو، كما تؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها وتعضيدها لكافة قيادات الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

وأيضا تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، التقى صباح اليوم، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بالمؤتمر العام لجنود مريم، وذلك بيت العائلة المقدسة، بالإسكندرية.

حضر اللقاء القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، مع العديد من الآباء الكهنة، والراهبات ومسؤولي المجلس الإقليمي لجنود مريم.

وألقى الأب المطران كلمته بعنوان "الامتلاء بالروح القدس"، مؤكدًا أننا بالروح القدس، نولد من جديد، ونرسل للاخرين ثم دار حوار مفتوح بين نيافته، والحاضرين حول "عمل الروح القدس".

الجدير بالذكر أن مؤتمر جنود مريم، يشارك فيه عدد تسعين فردًا، من مختلف الإيبارشيات.

هذا وذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد الندوة التكوينية الأولى بالإيبارشية، تحت شعار "البار بالإيمان يحيا"، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

تقام الندوة تحت إشراف مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب شنودة شفيق، مسؤول المكتب، والفريق المعاون معه.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية الاستفادة من جميع فقرات الندوة، كما شكر نيافته القائمين على هذه الندوة التكوينية.