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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. "مطروح" تتابع جاهزية مدارس التعليم المجتمعى

نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح

قالت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، إن مدارس التعليم المجتمعي من المدارس الأساسية في محافظة مطروح كمحافظة حدودية توجد بها تجمعات سكنية في عمق الصحراء وتحتاج لخدمات تعليمية متنوعة.

وأضافت نائب محافظ مطروح، لـ"الدستور، أنه في إطار اهتمام الدولة بالتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، يتم تنفيذ جولات تفقدية للمرور على كل مدارس التعليم المجتمعي لمتابعتها من حيث الجوانب الفنية والبنية التحتية وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لجعل التعليم المجتمعي مؤثرًا أكثر في عمق الصحراء.

وأكدت أنه على مدار يومين تم تفقد 10 مدارس مجتمعية في مدينة الحمام، للوقوف على مدى جاهزيتها وما تحتاجه من إمكانيات مادة وبشرية لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم المرور تباعًا على المدارس المجتمعية بجميع مراكز المحافظة بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

 

10 مدارس البنية التحتية التعليم المجتمعى التنمية المستدامة الدكتورة دينا عثمان العام الدراسى الجديد المدارس المجتمعية مدارس التعليم المجتمعي نائب محافظ مطروح

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