إصدارات جديدة لدار الوثائق فى معرض بورسعيد للكتاب

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، في الدورة السادسة من معرض بورسعيد للكتاب المقرر افتتاحه مساء الأحد ٢٣ يوليو الجاري، ويستمر حتى الأول من أغسطس.

تشارك الدار بعدد من العناوين المتميزة من إصداراتها السابقة والحديثة من بينها: "صحافة تيار اليسار في مصر خلال ربع قرن"، محاضر جلسات دستور ١٩٢٣ من جزءين: الجزء الأول بعنوان "محاضر لجنة وضع المبادئ" والجزء الثاني بعنوان "محاضر لجنة الدستور"، كتاب "عقد الجمان.. عصر سلاطين المماليك" من ست مجلدات، "مصر في المعارض الدولية"، "العقاد الذي لا يعرفه الكثيرون"، "نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني"، "الوشي المرقوم في حل المنظوم"، "الحسن بن الهيثم: بحوثه وكشوفه البصرية" من جزءين، "فتح العرب لمصر"، "السلطة وعرض حالات المظلومين"، وكتاب "محمد علي وعصره".

وتتيح دار الكتب والوثائق إصداراتها بنسبة خصم ٢٥% طوال فترة المعرض الذي يقام أمام مديرية أمن محافظة بورسعيد، ويستقبل الجمهور يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا.

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، لافتتاح الدورة الـ 6 لمعرض بورسعيد للكتاب، في الـ6 مساء يوم الأحد المقبل الموافق 23 من يوليو الجاري، أمام مديرية أمن محافظة بورسعيد، ويفتتح المعرض أبوابه يوميًا للجمهور من الساعة الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا.

يشارك في الدورة الحالية للمعرض ما يقرب من 60 ناشرًا، ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة.

ويصاحب المعرض برنامج ثقافي وفني وفعاليات للأطفال، تستمر على مدار أيام المعرض، من 23 يوليو حتى 1 أغسطس المقبل، خاصة وأنه يعد الحدث الثقافي والفني الأكبر الذي ينتظره أبناء المحافظة سنويًا.