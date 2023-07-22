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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطلين بتهمة سرقة حقيبة مالك شركة بالجيزة لمحكمة الجنايات

ضبط عاطلين
ضبط عاطلين

أمرت النيابة العامة بالجيزة باحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة حقيبة مالك شركة بالطالبية.

كما أمرت النيابة في وقت سابق بحبس المتهمين وطالبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكان قد تعرض مالك شركة بالطالبية للسرقة على يد عاطلين، حيث استوليا منه على مبلغ مالي، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

البداية بورود بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض مالك شركة للسرقة بمنطقة الطالبية. 

كشفت  التحريات الأولية، تبين أن عاطلين وراء سرقة حقيبة تحتوى على مبلغ مالي من المجني عليه وتمكن رجال المباحث من تحديد هويتهما، وتم ضبطهما، وتحرر محضرا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، و باشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

النيابة العامة مالك شركة مبلغ مالي مديرية أمن الجيزة رجال المباحث

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