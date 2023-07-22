تقرير دولي: القمة الروسية-الافريقة تبرز الأهمية المتزايدة لقارة أفريقيا بالنسبة للسياسة الخارجية الروسية

تقرير دولي: القمة "الروسية-الأفريقية" تبرز الأهمية المتزايدة لقارة أفريقيا بالنسبة للسياسة الخارجية الروسية.

وأكد تقرير دولي، أن القمة "الروسية-الأفريقية" أبرزت الأهمية المتزايدة لقارة أفريقيا بالنسبة للسياسة الخارجية الروسية.

وتوقعت صحيفة "ذا كونفرزيشن" الدولية، أن تشهد القمة الروسية الأفريقية، المقرر إقامتها في مدينة سان بطرسبورغ في أواخر يوليو الجاري، حضورا كبيرا من رؤساء الدول الأفريقية يضاهي تلك التي شهدته القمة لعام 2019 التي شارك فيها أكثر من 40 رئيسَ دولة إفريقية إلى جانب آلاف الحضور، وتعد الأولى من نوعها من حيث مستوى الحدث في العلاقات الروسية الأفريقية، مشيرا إلى سعي موسكو لزيادة حجم التبادل التجاري مع القارة السمراء نظرا لما تحمله من أهمية متزايدة في العلاقات الروسية الافريقية.

وذكر التقرير أن ما يقرب من 43 رئيس دولة أفريقية حضر القمة الروسية الأفريقية لعام 2019، حيث كان لديهم آمال كبيرة في أن تبرز روسيا كمصدر جديد للاستثمار والتجارة للقارة السمراء، بعد ان تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمضاعفة التجارة الروسية مع أفريقيا، في غضون خمس سنوات إلى 40 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة، أن أي صفقات تجارية قد يتم الإعلان عنها خلال القمة المرتقبة ستجلب فوائد سياسية لموسكو، حيث أنها تعد فرصة لإظهار أن روسيا ليست منبوذة، خاصة في أعقاب إعلان موسكو انتهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وتابعت: "إفريقيا توفر لروسيا مسرحًا عالميًا يمكن لموسكو من خلاله أن تنفخ وضعها الجيوستراتيجي. إن أفريقيا تهم روسيا أكثر مما تهتم به روسيا لأفريقيا".

وأوضحت أن القمة تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لإفريقيا بالنسبة للسياسة الخارجية الروسية، حيث تظل أفريقيا القارة الأكثر ترحيبًا بالمشاركة الروسية، مشيرة إلى قيام وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بثماني زيارات على الأقل إلى أفريقيا، منذ أن بدء العملية العسكرية الروسية في 2022.