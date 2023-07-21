طارق العشرى مديرًا فنيًا للاتحاد السكندرى

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، تعاقده مع طارق العشري ليتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

وعقد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، جلسة مع طارق العشري مساء اليوم الجمعة، للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ووقع طارق العشري على عقود تدريب الاتحاد السكندري ليقود الفريق السكندري في الموسم المقبل 2023-2024.

ويتولى طارق العشري تدريب الاتحاد السكندري خلفًا للصربي زوران مانولوفيتش الذي انتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

وأنهى الاتحاد السكندري موسمه في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة.