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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طارق العشرى مديرًا فنيًا للاتحاد السكندرى

طارق العشري
طارق العشري

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، تعاقده مع طارق العشري ليتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

وعقد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، جلسة مع طارق العشري مساء اليوم الجمعة، للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ووقع طارق العشري على عقود تدريب الاتحاد السكندري ليقود الفريق السكندري في الموسم المقبل 2023-2024.

ويتولى طارق العشري تدريب الاتحاد السكندري خلفًا للصربي زوران مانولوفيتش الذي انتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

وأنهى الاتحاد السكندري موسمه في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة.

الاتحاد السكندرى طارق العشري الدورى المصرى طارق العشري مديرا فنيا للاتحاد السكندري

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