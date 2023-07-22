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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الترابية السبت 22 يوليو 2023

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم السبت 22 يوليو 2023، لجميع مواليد الأبراج الترابية، التي جاءت على النحو التالي:

 

برج الجدي: 

يحكم هذا البرج كوكب زحل، ويتصف أصحابه بالجدية، والطموح، والإصرار، والمسؤولية، والواقعية، ففي يوم 22 يوليو 2023 سيكون يومًا مهمًا وحاسمًا لك، فستواجه بعض التحديات أو العقبات في مسيرتك المهنية أو الدراسية، وستحتاج إلى بذل جهد كبير وصبر أكبر للتغلب عليها. لكن لا تقلق، فلديك القدرة والإرادة لتحقيق أهدافك وطموحاتك.

 

ستجد دعمًا ومساندة من أصدقائك أو زملائك، وفي المجال العاطفي، ستشعر بالثقة والأمان في علاقتك بشريك حياتك، وستعبر له عن حبك واحترامك، وفي المجال المالي، ستكون متحفظًا ومنطقيًا في إدارة مواردك ومصروفاتك، وستتجنب الإسراف أو الديون.

 

برج العذراء: 

يحكم هذا البرج كوكب عطارد، ويتصف أصحابه بالذكاء، والتحليل، والنقد، والدقة، والخدمة، وفي يوم 22 يوليو 2023 سيكون يومًا مثمرًا ونشطًا لك، فستشعر بالحماسة والطاقة في إنجاز مهامك وأعمالك بإتقان وسرعة. 

 

كما ستستفيد من قدرتك على التواصل والتفاهم مع الآخرين في حل المشكلات أو التفاوض على الاتفاقات، في المجال العاطفي، ستشعر بالانسجام والتفاهم مع شريك حياتك، وستقدِّم له دعمًا معنويًا وعطفًا، وفي المجال المالي، ستحقق بعض الأرباح أو المكاسب من مشاريعك أو استثماراتك، وستتمكن من التخطيط لمستقبلك بحكمة.

 

برج الثور:

يحكم هذا البرج كوكب الزهرة، ويتصف أصحابه بالولاء، والحنان، والشهوانية، والإستمتاع بالحياة، وفي يوم 22 يوليو 2023 سيكون يومًا ممتعًا ومرحًا لك، فستشعر بالسعادة والرضا في علاقاتك الشخصية والعائلية، وستحظى ببعض المفاجآت السارة من أحبائك. 

 

كما ستكون لديك فرصة للتعبير عن مشاعرك وإبداء رأيك بثقة وصراحة، علي الصعيد المهني، ستظهر قدراتك ومهاراتك بشكل ملفت للانتباه، وستحصل على تقدير وإشادة من رؤسائك وزملائك، لكن احذر من التسرع أو المخاطرة في المجال المالي، فقد تواجه بعض الصعوبات أو الخسائر إذا لم تكن حذرًا.

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