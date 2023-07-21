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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سياحة ومصايف الإسكندرية تنفذ أولى حملات "اعرف حقك" على الشواطئ

جانب من مبادرة أعرف
جانب من مبادرة أعرف حقك

نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اليوم، أولى حملات "اعرف حقك" على الشواطئ، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، لتحقيق أقصى درجات الانضباط والالتزام على الشواطئ وبخاصة أيام الجمع حيث ارتفاع نسب الإشغال.

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قاد الحملة الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة، يرافقه أسامة علي مدير عام الإدارة العامة المصايف، ومحمد طلحة مدير عام الإدارة العامة للسياحة وفيكتور عزت رئيس قسم المتابعة والعميد محمد سرى مراقب عام الشواطئ ومجموعة من مفتشي الإدارة بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدنى.

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وقال "عبدالرازق" إن حملة "اعرف حقك" هذا الموسم هو استمرار لنجاح الحملات التى بدأتها الإدارة المركزية منذ أربعة أعوام تقريبًا وحققت نجاحا كبيرًا فى توعية الرواد بحقوقهم وأصبحت طقس أساسي تمارسه الإدارة كل صيف.

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وأوضح أن أهم النقاط التى تم التنبيه عليها هي:

1- التزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ وعدم إجبار الرواد على دفع إكرامية، وإذا تم ذلك سيتم توقيع غرامة طبقا لكراسة الشروط، وإذا تكررت المخالفة سيتم فسخ التعاقد.

2- ضرورة المتابعة والحفاظ على نظافة دورات مياه الشواطئ و التأكد من صلاحيتها للإستخدام.

3-المتابعة المستمرة وتجميع ورفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم والتأكيد على انتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ.

4-ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج، وكذلك التشديد على المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد اللايف جاكت.

وأشار إلى أنه تم توعية الرواد بعدم الخضوع للابتزاز والاستغلال والتمسك بحقهم والإبلاغ الفورى عن أى مخالفة يتعرضون لها من خلال أرقام الإدارة  المسجلة علي بوابات الشواطئ، كما تم توعية الرواد بمجانية دورات المياه.

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نسب الإشغال 100٪

وأعلن رئيس مصايف الإسكندرية عن نسب إشغال الشواطئ اليوم لافتًا أنها  تخطت 90% في الساعات الأولى من صباح اليوم، واستقبلت شواطئ الإسكندرية روادها حيث سجلت شواطئ ميامي العام والبوريفاج السياحي نسبة إشغال 100% والسرايا وفريسكا قبل التاسعة صباحًا، وتراوحت نسبة الإشغال لباقي الشواطئ من 70% ل 90% بشواطئ القطاع الشرقي أما شواطئ القطاع الغربي والعجمي تراوحت نسب الإشغال من 50% الي 80%.  

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منع المصطافين من الخروج بملابس البحر للطريق

وذكر أنه استمرارا للمبادرة التي بدأتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الصيف الماضي وهى عدم السماح للمصطافين بالخروج بملابس البحر أو بملابس غير لائقة إلى الشارع، قد تم اليوم منع العديد من رواد الشواطئ وإرجاعهم مرة أخرى إلى الشاطئ لإرتدائهم الملابس اللائقة للسير بها في الشارع احتراما للآداب العامة للطريق.

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الادارة المركزية للسياحة والمصايف اعرف حقك الانضباط والالتزام الإنقاذ والمسعفين الإسكندرية

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