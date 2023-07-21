50 مليون جنيه.. إحباط مخطط لغسل أموال تجارة المخدرات

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة عناصر تشكيل عصابي، لغسل مبالغ طائلة، تحصلوا عليها جرائم نشاطهم غير المشروع في تجارة المواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن عناصر التشكيل العصابية هم 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، تخصصوا بالاتجار في المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، عن طريق قيامهم بـ «تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات»، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.