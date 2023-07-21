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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل شاب بطعنة نافذة فى شبرا الخيمة

مقتل شاب طعنا بالسكين
مقتل شاب طعنا بالسكين

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لضبط المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما في منطقة شبرا الخيمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب طعناً بسكين بدائرة القسم.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى محل البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب "أحمد.م"، مصاب بطعنة نافذة، وبالمعاينة الأولية في حضور مفتش الصحة وممثل للنيابة العامة تبين أن الواقعة حدثت بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات بينهما، قام المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه.

يكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم وأداة الجريمة وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

منطقة شبرا الخيمة مديرية أمن القليوبية قسم شرطة ثان شبرا الخيمة العثور على جثة شاب مقتل شاب

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