"قهوة فى 3 دقائق".. "لوغاريتم": كوريا من أكثر بلدان العالم استخدامًا للروبوتات

استعرض برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، عددًا من مظاهر التكنولوجيا في كوريا الجنوبية.

وقال أحمد فايق، إنه تم اختراع روبوت يقوم بإعداد القهوة فى 3 دقائق، وخلال الحلقة حصل فايق على كوب قهوة من الروبوت.

وأضاف أن كوريا من أكثر بلدان العالم استخدامًا للروبوتات، والجميع هناك يتقبلون الفكرة، ويتعاملون معها على أنها شىء عادي أو أقل من العادي.

واستعرضت كاميرا البرنامج تجربة روبوت يقوم بإعداد القهوة في أقل من 3 دقائق، بدون أي تدخل من الموظف.

وعلق أحمد فايق: "الناس هتشتغل إيه بقي لما الروبوت بيعمل قهوة؟!".