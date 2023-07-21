وردة الجزائرية.. أميرة الطرب العربى

تحل ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، غدا، التى تعد من أشهر مطربات العالم العربى، حيث قدمت العديد من الأغانى الرائعة التى لا تزال عالقة فى ذاكرة الجمهور.

اسمها الحقيقى وردة فتوكى، ولدت عام ١٩٣٩ فى فرنسا، لأب جزائرى وأم لبنانية، وبدأت الغناء فى أوروبا، حيث قدمت أغانى الفنانين المعروفين وقتها، ومن أشهر أغانيها: «خليك هنا، بودعك، فى يوم وليلة، ليالينا، قلبى سعيد، شعورى ناحيتك، كأنك معايا، وحرمت أحبك».

وفى مجال التمثيل حققت وردة نجاحًا كبيرًا، وقدمت خلال مسيرتها الفنية ١١ عملًا بين السينما والدراما، ومن أبرز أعمالها الدرامية «آن الأوان» و«أوراق التوت»، وفى السينما قدمت «ليه يا دنيا» و«آه يا ليل يا زمن» و«حكايتى مع الزمان» و«صوت الحب» و«أميرة العرب» و«ألمظ وعبده الحامولى».

اعتزلت وردة الغناء حتى طلبها الرئيس الجزائرى هوارى بومدين لتغنى فى عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام ١٩٧٢، بعدها عادت للغناء، وانطلقت مسيرتها مجددًا وتزوجت الموسيقار الراحل بليغ حمدى لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم طلاقها منه عام ١٩٧٩.

كما طرحت وردة الجزائرية قبل وفاتها بأيام أغنية بعنوان «زمن ما هو زمانى»، مع الفنان السعودى الكبير عبادى الجوهر، قبل أن ترحل عن عالمنا، عن عمر ناهز ٧٣ عامًا، بعد تاريخ حافل بالأعمال الفنية الرائعة، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية، إذ كانت تعانى من عدة أمراض، منها السكرى والقلب والكبد، ونُقل جثمانها إلى الجزائر.