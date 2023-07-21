الزراعة: المشروعات القومية ساهمت في تخفيف تداعيات أزمة الغذاء العالمية

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن جهود الدولة في دعم الاقتصاد الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال “القرش” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن مشروعات الدولة الزراعية كان لها أثرًا إيجابية في تخفيف تداعيات أزمة الغذاء العالمية، في ظل التحديات الكبيرة المتلاحقة التي تواجه دول العالم المختلفة.

وأضاف أن الدولة كانت تتبنى اتجاهًا واضحًا للنهوض بقطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، موضحاً أنها أقامت مشروعات عديدة للنهوض بالزراعة مثل “الدلتا الجديدة ومستقبل مصر والريف المصري الجديد وتوشكى وسيناء وغيرها”، وعلى الجانب الأخر نجد أن الدولة تنفذ مشروعات لتعظيم إنتاجية الأراضي والمياه.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن الدولة حريصة على مواجهة التعديات على أراضي وتطوير أساليب زراعية جديدة تحقق أفضل استفادة ممكنة من وحدة الأرض والمياه حتى يعود ذلك بالنفع على المواطنين.