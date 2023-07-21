العصبية المفرطة والاكتئاب.. ما هي التأثيرات النفسية للطقس شديد الحرارة؟

يعتبر فصل الصيف فترة مميزة ذات طقس حار وشمس مشرقة، وفي هذا الوقت، يعاني البعض من العصبية المفرطة والاكتئاب، وقد يبدو غريبًا أن الطقس الحار يمكنه أن يؤثر على حالتنا النفسية، إلا أن هناك علاقة وثيقة بين أشعة الشمس القوية وتأثيرها على العقل والمزاج.

في السطور التالية يوضح الخبراء بموقع "everyday health" الطبي، أسباب العصبية والاكتئاب خلال فصل الصيف مع تقديم بعض الإرشادات حول كيفية التغلب عليها والاستمتاع بالصيف بشكلٍ أفضل.

الجسم والعقل في فصل الصيف:

يعمل الجسم بطرق مختلفة خلال فصل الصيف للتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، فالارتفاع في درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة التعرق وفقدان الماء والأملاح، مما يؤثر على توازن الجسم الداخلي وقدرته على التحكم في درجة الحرارة، وهذه التغيرات الفسيولوجية يمكن أن تؤثر على العقل، حيث قد تزيد من الشعور بالتعب والإرهاق الجسدي.

تأثير أشعة الشمس علي الصحة النفسية:

غالباً ما تكون أشعة الشمس القوية والمستمرة أحد أسباب الاكتئاب والعصبية المفرطة خلال فصل الصيف، فعندما يتعرض جلدنا لأشعة الشمس، يفرز الجسم مستويات مرتفعة من الهرمونات الشمسية مثل السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونان مسؤولان عن التحكم في مزاجنا ودوران النوم.

كما يرتبط السيروتونين بتحسين المزاج والحفاظ على التوازن النفسي. وبصورة عامة، ينخفض مستوى السيروتونين في الجسم خلال فصل الصيف بسبب الحرارة والتعرض المفرط لأشعة الشمس، مما يؤدي إلى الاكتئاب والعصبية المزمنة.

كيفية التغلب على الاكتئاب والعصبية في فصل الصيف:

على الرغم من التحديات المتعلقة بالاكتئاب والعصبية في فصل الصيف، إلا أنه يمكننا التغلب عليها والاستفادة من فصل الصيف بشكلٍ إيجابي، فهناك بعض النصائح للتعامل مع هذه المشاعر وتحسين المزاج:

المحافظة على الترطيب: تأكد من شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب ومنع فقدان السوائل الجسدية المهمة.

البقاء في الظل: حاول البقاء في الأماكن المظللة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس القوية، حيث يمكن أن تساهم التعرض المطول للشمس في زيادة العصبية والشعور بالضيق.

ممارسة الرياضة في الأوقات المناسبة: اختر وقتًا معتدلاً لممارسة النشاط البدني، مثل الصباح الباكر أو المساء المتأخر، عندما تكون درجات الحرارة أقل وأشعة الشمس أقل حدة.

التخفيف من الضغوط النفسية: حاول الاسترخاء والتخلص من التوتر عن طريق ممارسة التأمل أو اليوجا أو القراءة أو القيام بنشاطات تسترخي العقل.

ممارسة النشاطات المائية: استغل فصل الصيف للتمتع بالنشاطات الترفيهية المائية مثل السباحة أو الرحلات بالقارب، حيث يمكن أن تساعد الماء في تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر النفسي.