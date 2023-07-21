ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

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وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22331 طنًا تشمل: 8000 طن يوريا و2500 طن مولاس و3815 طن رمل و1651 طن أسمنت معبأ و6365 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55851 طنًا تشمل: 10365 طن خردة و269 طن أرز و4586 طن أبلاكاش و764 طن صودا و2480 طن كسب صويا و10346 طن فول صويا و9313 طن حديد و415 طن زيت معبأ و106 أطنان لبن مجفف و5989 طن ذرة و11218 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 492 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2126 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 174676 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 193368 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2617 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبوراضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3598 شاحنة.