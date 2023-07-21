الزراعة: لجنة مبيدات الآفات الزراعية تصدر تقرير الرقابة على المبيدات خلال شهر يونيو 2023

تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الرقابة على سوق المبيدات ومنافذ البيع والتوزيع لحماية المزارعين من الغش التجاري، أكد الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات قامت بضبط عدد 29422 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها خلال شهر يونيو 2023 بما يوازي كمية 14.744 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم) بالإضافة إلى 280 قرص كويكفوس 57%.

وقال، إن عدد محلات الاتجار في المبيدات وهي: 1222 محلًا منها 769 محلًا مرخصًا، 333 محلًا غير مرخص، 120 محلًا تحت الترخيص وتم المرور عليها.

وتم تحرير عدد 52 محضرًا للعرض على النيابة العامة.

وفي سياق متصل أضاف عبدالمجيد "أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية وافقت على تسجيل 29 مبيدًا جديدًا منها 2 مادة خام فقط، بالإضافة إلى تسجيل 10 مستحضرات مبيدات جديدة للتصدير فقط".