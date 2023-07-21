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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة ينعى الدكتور ياسر عبدالحكيم الأستاذ بمركز بحوث الصحراء

الدكتور ياسر عبدالحكيم
الدكتور ياسر عبدالحكيم

ببالغ الحزن والأسى، ينعى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع العاملين في وزارة الزراعة، وفاة الأستاذ الدكتور ياسر عبدالحكيم، الأستاذ بمركز بحوث الصحراء والذي وافته المنية اليوم.
مشيرًا إلى أن الفقيد الراحل كانت له بصمات مع الزملاء فى مشروع مستقبل مصر الزراعي.

وزير الزراعة دعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وتقدم بخالص العزاء لأسرته المحترمة وأيضًا لمركز بحوث الصحراء وكل زملائه ومحبيه وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

استصلاح الأراضي الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور ياسر عبدالحكيم الحزن والأسى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الصبر والسلوان بحوث الصحراء بمركز بحوث الصحراء

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