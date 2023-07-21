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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المصلون يؤدون صلاة أول جمعة فى العام الهجرى الجديد بالمسجد النبوى

المدينة المنورة
المدينة المنورة

أدى المصلون من ضيوف الرحمن المتبقون في المدينة المنورة والمواطنون والمقيمون والمعتمرون اليوم صلاة أول جمعة في شهر المحرم للعام الهجري 1445هـ في رحاب المسجد النبوي الشريف الذي امتلأت أروقته وأدواره وساحاته والسطح من وقت مبكر وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار والطمأنينة والسكينة والخشوع.

ودعا المصلون الله أن يتقبل منهم صلواتهم وصالح أعمالهم وأن يجعل العام الجديد عام خير وبركة وأن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأبناءها وأمنها واستقرارها وجميع بلاد المسلمين، وأن يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم وأن يعيد عليهم هذه الأيام المباركة والأمة الإسلامية تعيش في أمن وأمان ونصر ورفعة وعزة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتتواصل الخدمات التي تقدمها جميع الأجهزة الحكومية والأهلية بمنطقة المدينة المنورة لضيوف الرحمن لتحقيق كل ما فيه راحة زوار المسجد النبوي الشريف من الحجاج والمعتمرين والزوار والمصلين.

الأمن والأمان الأمة الإسلامية الأيام المباركة الحجاج والمعتمرين العام الهجري الجدي المدينة المنورة المسجد النبوي الشريف

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