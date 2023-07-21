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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بذكرى ثورة يوليو

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

قدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد الأزهر أن ثورة يوليو ستظل واحدةً من الأحداث المهمة في تاريخ وطننا الحبيب، حيث كان لها دورٌ مهمٌّ في القضاء على الفوارق بين الطبقات، والانتصار للطبقات الفقيرة والكادحة من أبناء الشعب المصري؛ كما ضربت المُثُل في تحقيق المساواة بين أبناء الشعب.

ودعا الأزهر الشريف ـ في هذه المناسبة الغالية ـ أبناء مصر إلى مواصلة العمل بجدٍّ ومثابرةٍ وإخلاصٍ من أجل الارتقاء بمصرنا الحبيبة وازدهارها، داعيًا الله أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، وأن يُديم علينا الأمن والاستقرار والأمان.

الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الأكبر الدكتور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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